Арина Соболенко назвала величайшего теннисиста в истории

Первая ракетка мира Арина Соболенко ответила на блиц-вопросы телеканала TNT Sports.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Я однажды играла с Сереной, так что Серена — лучшая теннисистка, с которой я играла. И, наверное, еще Швентек. Самый лучший титул в моей карьере? О боже… Australian Open или US Open, не могу выбрать один. Лучший матч, который я когда-либо сыграла? Против Иги Швентек в прошлом году в Мадриде. Величайший игрок в истории тенниса? Новак Джокович, без сомнений», — сказала Соболенко.

Также Соболенко заявила, что считает бельгийку Элисе Мертенс своим лучшим партнером по паре, и назвала Рим любимым турниром в календаре WTA-тура.

В минувшем сезоне Соболенко провела 75 официальных матчей, одержав в них 63 победы. 27-летняя белоруска выиграла четыре турнира, в том числе Открытый чемпионат США (US Open), заработав в общей сложности 15 млн долларов призовых.

28 декабря Соболенко в Дубае проведет выставочный матч против финалиста Уимблдона-2022, австралийца Ника Кирьоса. Встреча пройдет под вывеской «Битва полов» с некоторыми отличиями от классических теннисных правил.

