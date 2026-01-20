Ричмонд
Анна Калинская вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

33-я ракетка мира Калинская встречалась с Сонай Картал из Великобритании, которая занимает 66-е место в рейтинге WTA. Матч завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут.

В следующем круге Калинская сыграет против 95-й ракетки мира Юлии Грабер из Австрии.

Ранее во второй круг Открытого чемпионата Австралии прошли первая ракетка России Мирра Андреева, 22-я ракетка мира Диана Шнайдер и 101-й номер мирового рейтинга Оксана Селехметьева.

Также сегодня, 20 января, свой матч первого круга проведет 18-я ракетка мира Людмила Самсонова. Она встретится с Лаурой Зигемунд из Германии.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующей чемпионкой турнира является 9-я ракетка мира Мэдисон Киз из США.


