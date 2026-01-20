Ричмонд
Хачанов взял реванш у Микельсена в 1-м круге Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

18-я ракетка мира Хачанов в первом раунде встречался с представителем США Алексом Микельсеном. Матч завершился победой Хачанова в пяти сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3. Спортсмены провели на корте 3 часа 55 минут.

В следующем круге Хачанов сыграет с Нишешем Басаваредди из США, который занимает 242-е место в рейтинге АТР. Басаваредди тренируется под руководством бывшего наставника Даниила Медведева Жиля Сервары.

Напомним, в прошлом году Микельсен обыграл Хачанова в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Ранее свои матчи первого раунда выиграли Даниил Медведев и Андрей Рублев. Медведев одержал победу над представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом. Рублев был сильнее Маттео Арнальди из Италии.


Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

