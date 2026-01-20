Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наоми Осака шокировала публику нарядом на Australian Open: видео

Четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» Наоми Осака из Японии вышла на матч первого круга в наряде, вдохновленном медузой.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

17-я ракетка мира Осака вышла на матч первого круга против Антонии Ружич их Хорватии в необычном наряде.

Для создания образа Осака воспользовалась помощью кутюрье Роберта Вуна. Спортсменка отметила, что идея пришла ей, когда она читала своей двухлетней дочери Шай.

«Там была картинка с медузой, и когда я показала ее дочке, она пришла в полный восторг», — сказала Осака в одном из интервью.

Технический спонсор Осаки компания Nike включила морское существо в образ спортсменки.

Напомним, ранее на Открытом чемпионате США теннисистка представила эксклюзивные наряды в сочетании с фирменными аксессуарами — игрушками Лабубу, размещенными на сумке.

28-летняя Осака дважды одержала победу на Открытом чемпионате Австралии в 2019-м и 2021 годах.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующей чемпионкой турнира является 9-я ракетка мира Мэдисон Киз из США.