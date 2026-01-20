Наоми Осака шокировала публику нарядом на Australian Open: видео

17-я ракетка мира Осака вышла на матч первого круга против Антонии Ружич их Хорватии в необычном наряде.
Для создания образа Осака воспользовалась помощью кутюрье Роберта Вуна. Спортсменка отметила, что идея пришла ей, когда она читала своей двухлетней дочери Шай.
«Там была картинка с медузой, и когда я показала ее дочке, она пришла в полный восторг», — сказала Осака в одном из интервью.
Технический спонсор Осаки компания Nike включила морское существо в образ спортсменки.
Напомним, ранее на Открытом чемпионате США теннисистка представила эксклюзивные наряды в сочетании с фирменными аксессуарами — игрушками Лабубу, размещенными на сумке.
28-летняя Осака дважды одержала победу на Открытом чемпионате Австралии в 2019-м и 2021 годах.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующей чемпионкой турнира является 9-я ракетка мира Мэдисон Киз из США.