Андреева обратилась к фанатам перед игрой с Саккари на AО—2026

Первая ракетка России Мирра Андреева рассказала, что знала о том, что матч с Донной Векич будет непростым.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к болельщикам после первого круга Australian Open и рассказала, что понимала, насколько сложным будет матч с хорваткой Донной Векич. Ее россиянка обыграла в первом матче турнира, сделав камбэк.

"Хотела поблагодарить всех за поддержку. Очень рада выиграть первый круг в Мельбурне. Конечно, кондиции и условия немного другие по сравнению с Аделаидой: здесь нет крыши, как-то больше пространства на корте.

Когда увидела сетку, я знала, что матч с Донной [Векич] будет непростой, потому что мы с ней уже играли, играли три сета, было непросто. Поэтому очень рада, что смогла выиграть матч, хотя он тоже был сложный. В целом рада тому, как я играла.

Уже тренируемся, готовимся завтра к новому матчу против МарииСаккари, никогда с ней не играла, поэтому надеюсь на вашу поддержку, для меня это очень много значит. Скоро увидимся! «— сказала Мирра в видеообращении, выложенном в телеграм-канала “БОЛЬШЕ!”.

Матч Мирры Андреевой и Марии Саккари состоится 21 января и начнется в 11:00 мск. Россиянка считается фаворитом предстоящей встречи, до турнира в Мельбурне она уже успела завоевать титул в Аделаиде. Андреева вошла в шестерку главных фавориток Australian Open.

