Соболенко в четвертый раз подряд вышла в ½ финала Australian Open

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси одержала победу в матче ¼ финала Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Соболенко встречалась с 18-летней Ивой Йович из США. Матч завершился победой теннисистки из Беларуси в двух сетах со счетом 6:3, 6:0. Спортсменки провели на корте 1 час и 30 минут.

«Да, этот подросток серьезно проверила меня — она невероятный игрок. Матч был очень тяжелым. Не смотрите на счет, все было совсем не просто. Она показывала потрясающий теннис, заставила меня подняться на уровень выше, и я безумно рада победе. Это была настоящая битва», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Арина Соболенко в четвертый раз подряд дошла до стадии полуфинала на Открытом чемпионате Австралии. В 2023-м и 2024 годах Соболенко завоевала титул в Мельбурне. Также для Соболенко этот полуфинал на турнире «Большого шлема» стал 14-м в карьере. Первая ракетка мира еще не потерпела ни одного поражения в новом сезоне. До Australian Open Соболенко завоевала титул на турнире категории WTA 500 в Брисбене.

За выход в финал турнира Соболенко поборется с победительницей матча между Коко Гауфф из США и представительницей Украины Элиной Свитолиной.

Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025.


