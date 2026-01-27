Соболенко в четвертый раз подряд вышла в ½ финала Australian Open

Арина Соболенко в четвертый раз подряд дошла до стадии полуфинала на Открытом чемпионате Австралии. В 2023-м и 2024 годах Соболенко завоевала титул в Мельбурне. Также для Соболенко этот полуфинал на турнире «Большого шлема» стал 14-м в карьере. Первая ракетка мира еще не потерпела ни одного поражения в новом сезоне. До Australian Open Соболенко завоевала титул на турнире категории WTA 500 в Брисбене.