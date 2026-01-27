Ричмонд
Зверев выбил обидчика Медведева в ¼ финала Australian Open

Представитель Германии Александр Зверев стал первым полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Третья ракетка мира Зверев встречался с представителем США Лернером Тьеном, который занимает 29-е место в рейтинге АТР. Матч завершился победой спортсмена из Германии в четырех сетах со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 3 часа и 10 минут.

В интервью на корте Зверев поблагодарил Тьена за матч и отметил высокий уровень игры 20-летнего теннисиста.

Ранее Лернер Тьен в матче четвертого круга обыграл первую ракетку России Даниила Медведева.

Александр Зверев в третий раз подряд вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В прошлом сезоне Зверев в финале уступил представителю Италии Яннику Синнеру. Также выход в ½ финала на турнирах «Большого шлема» стал 10-м в карьере 28-летнего спортсмена.

В следующем раунде Зверев сыграет против победителя матча между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькасаром и представителем Австралии Алексом де Минором.

Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025.

