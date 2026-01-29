Ричмонд
Рыбакина вернется в топ-3 рейтинга WTA после выхода в финал АО

Теннисистка поднимется на две строчки мирового рейтинга.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина вернется в топ-3 мирового рейтинга после победы над Джессикой Пегула со счетом 6:3, 7:6 (9:7) и выхода в финал Australian Open — 2026.

Казахстанская теннисистка в финале встретится с Ариной Соболенко, первой ракеткой мира из Беларуси.

Рыбакина начала Открытый чемпионат Австралии с пятой строчки рейтинга. Она обойдетамериканок Аманду Анисимову и Кори Гауфф. Елена станет третьей ракеткой мира вне зависимости от результата финала. Третья строчка — лучшая рейтинговая позиция в карьере 26-летней представительницы Казахстана.

Ранее Рыбакина комментировала предстоящий финал с Соболенко, сказав, что намерена получить удовольствие от матча.

— В финале 2023 года ты уже играла против Арины и теперь снова встретишься с ней.

— Да, это был отличный матч, настоящая борьба. Думаю, в конце она сыграла немного лучше. Она абсолютно заслуженно выиграла тот матч. Хочу получить удовольствие от финала — это точно. Надеюсь, что буду подавать лучше, чем сегодня, и это мне поможет. Я очень рада, что сыграю в этом финале, — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Отметим, Елена обыграла белоруску во время их последней встрече в финале Итогового турнира WTA.

