Сменившая гражданство Касаткина проиграла 94-й ракетке мира

Встреча против 94-й ракетки мира 2 часа 46 минуты. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Касаткина проиграла семь из восьми последних матчей в одиночном разряде. До этого 28-летняя уроженка Тольятти проиграла в третьем круге US Open, затем вылетала в первом круге турниров в Сеуле, Пекине и Брисбене, после чего выиграла один матч на домашнем турнире в Аделаиде.
На завершившимся на прошлой неделе Australian Open Касаткина вылетела в первом раунде, проиграв 126-й ракетке мира Николе Бартуньковой из Чехии (6:7, 6:0, 3:6).
В марте 2025 года Касаткина объявила о том, что она будет выступать за Австралию. Ранее она выступала под российским флагом и долгое время была первой ракеткой России. После смены спортивного гражданства Касаткина проиграла 18 из 29 матчей, откатившись с 12-го на 62-е место в одиночном рейтинге WTA.
В январе этого года Касаткина официально получила гражданство Австралии.