Сменившая гражданство Касаткина проиграла 94-й ракетке мира

В марте 2025 года Касаткина объявила о том, что она будет выступать за Австралию. Ранее она выступала под российским флагом и долгое время была первой ракеткой России. После смены спортивного гражданства Касаткина проиграла 18 из 29 матчей, откатившись с 12-го на 62-е место в одиночном рейтинге WTA.