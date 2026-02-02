Ричмонд
Сменившая гражданство Касаткина проиграла 94-й ракетке мира

Австралийская теннисистка Дарья Касаткина проиграла швейцарке Симоне Вальтерт (6:7, 6:3, 4:6) в матче первого круга турнира категории WTA-500 в Абу-Даби.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча против 94-й ракетки мира 2 часа 46 минуты. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Касаткина проиграла семь из восьми последних матчей в одиночном разряде. До этого 28-летняя уроженка Тольятти проиграла в третьем круге US Open, затем вылетала в первом круге турниров в Сеуле, Пекине и Брисбене, после чего выиграла один матч на домашнем турнире в Аделаиде.

На завершившимся на прошлой неделе Australian Open Касаткина вылетела в первом раунде, проиграв 126-й ракетке мира Николе Бартуньковой из Чехии (6:7, 6:0, 3:6).

В марте 2025 года Касаткина объявила о том, что она будет выступать за Австралию. Ранее она выступала под российским флагом и долгое время была первой ракеткой России. После смены спортивного гражданства Касаткина проиграла 18 из 29 матчей, откатившись с 12-го на 62-е место в одиночном рейтинге WTA.

В январе этого года Касаткина официально получила гражданство Австралии.