Самсонова уверенно вышла в ¼ финала турнира WTA-500 в Абу-Даби

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла индонезийку Джаниче Чен (6:2, 6:2) в матче второго круга турнира категории WTA-500 в Абу-Даби.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча против 47-й ракетки мира продолжалась 1 час 12 минут. За это время Самсонова выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету ее соперницы три эйса, три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

В ¼ финала Самсонова сыграет против победительницы матча между американками Хейли Баптист и Эммой Наварро.

Самсонова, занимающая 18-е место в одиночном рейтинге WTA, посеяна на турнире в Абу-Даби под пятым номером. Кроме нее из россиянок на турнире выступает 11-я ракетка мира Екатерина Александрова, которой завтра предстоит сыграть с украинкой Даяной Ястремской.

Хардовый турнир в Абу-Даби с призовым фондом более 1,2 млн долларов завершится в субботу, 7 февраля. Действующей победительницей турнира является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Эшлин Крюгер (4:6, 6:1, 6:1).