Экс-россиянка Потапова вышла во второй круг турнира в Румынии

58-я ракетка мира Потапова встречалась с представительницей Италии Лючией Бронцетти, которая располагается на 110-й строчке мирового рейтинга. Матч завершился победой действующей чемпионки турнира Потаповой в трех сетах со счетом 5:7, 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа и 42 минуты.
В следующем круге Потапова сыграет против представительницы России Анастасии Захаровой, которая ранее одержала победу над чешкой Каролиной Плишковой (4:6, 6:2, 6:2).
Турнир категории WTA 250 в румынской Клуж-Напоке завершится 7 февраля. Общий призовой фонд соревнований составляет $625 тысяч.
Напомним, Анастасия Потапова объявила о смене спортивного гражданства в декабре 2025 года. Потапова выступает в WTA-туре с 2017 года. На счету 24-летней спортсменки три титула в одиночном разряде на турнирах под эгидой WTA. Наилучшей позицией теннисистки в карьере была 21-я строчка в июне 2023 года.
Анастасия Потапова стала очередной российской теннисисткой, сменившей спортивное гражданство. Ранее на этот шаг решились Варвара Грачева (Франция), Элина Аванесян (Армения), Дарья Касаткина (Австралия), Мария Тимофеева (Узбекистан) и Камилла Рахимова (Узбекистан).