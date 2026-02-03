Экс-россиянка Потапова вышла во второй круг турнира в Румынии

Напомним, Анастасия Потапова объявила о смене спортивного гражданства в декабре 2025 года. Потапова выступает в WTA-туре с 2017 года. На счету 24-летней спортсменки три титула в одиночном разряде на турнирах под эгидой WTA. Наилучшей позицией теннисистки в карьере была 21-я строчка в июне 2023 года.