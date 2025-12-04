Восьмая ракетка России Потапова будет выступать за Австрию

51-я ракетка мира Потапова сообщила о смене гражданства в телеграм-канале.
«Я рада сообщить вам, что мое заявление на получение гражданства было одобрено правительством Австрии. Австрия — это место, которое я люблю, где меня невероятно тепло принимают и где я чувствую себя как дома. Мне нравится находиться в Вене, и я с нетерпением жду возможности сделать этот город своим вторым домом. В связи с этим я с гордостью объявляю, что начиная с 2026 года я буду представлять свою новую страну — Австрию в моей профессиональной теннисной карьере», — написала Потапова.
Потапова выступает в WTA-туре с 2017 года. На счету 24-летней спортсменки три титула в одиночном разряде на турнирах под эгидой WTA. Наилучшей позицией теннисистки в карьере была 21-я строчка в июне 2023 года.
После перехода под флаг Австрии Потапова станет первой ракеткой страны, опередив Юлию Грабер (94-е место).
Анастасия Потапова стала очередной российской теннисисткой, сменившей спортивное гражданство. Ранее на этот шаг решились Варвара Грачева (Франция), Элина Аванесян (Армения), Дарья Касаткина (Австралия), Мария Тимофеева (Узбекистан) и Камилла Рахимова (Узбекистан).