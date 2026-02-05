Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Абу-Даби

Встреча Александровой с Эалой продлилась 1 час и 31 минуту. В ее рамках Екатерина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из девяти заработанных. На счету ее соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.