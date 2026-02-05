Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Абу-Даби

Россиянка Екатерина Александрова обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу в матче четвертьфинала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби.
Встреча завершилась со счетом 6:3,6:3 в пользу россиянки, имеющей на турнире второй номер посева. Эала попала в основную сетку соревнования благодаря специальному приглашению от организаторов (wild card). В полуфинале Александрова сыграет с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой (5-й номер посева) и американкой Хейли Баптист (wild card).
Встреча Александровой с Эалой продлилась 1 час и 31 минуту. В ее рамках Екатерина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из девяти заработанных. На счету ее соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
Александровой 31 год, она 11-я в мировом рейтинге, спортсменка четырежды доходила до четвертого круга турниров Большого шлема.
Соревнования завершатся 7 февраля. Действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич.