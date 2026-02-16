Ричмонд
Анна Калинская поднялась на пять строчек в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Российская теннисистка Анна Калинская поднялась на пять позиций в мировом рейтинге и теперь располагается 23-м месте. Напомним, на прошедшем турнире категории WTA 1000 в Дохе Калинская дошла до четвертьфинала, где уступила будущей чемпионке Каролине Муховой из Чехии (3:6, 4:6).

Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила за собой 7-е место в обновленном рейтинге. Еще одна россиянка Екатерина Александрова вылетела из топ-10 и теперь занимает 12-ю строчку. На турнире в Дохе Александрова потерпела поражение во втором раунде, проиграв Алене Остапенко из Латвии.

Представительница Беларуси Арина Соболенко продолжает удерживать первую позицию в рейтинге WTA. На второй строчке располагается Ига Швентек из Польши. Третье место занимает победительница Australian Open-2026 Елена Рыбакина из Казахстана.

Обновленный рейтинг WTA:

  • 1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10870 очков;

  • 2 (2). Ига Швентек (Польша) — 7803;

  • 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7523;

  • 4 (5). Коко Гауфф (США) — 6423;

  • 5 (6). Джессика Пегула (США) — 5888;

  • 6 (4). Аманда Анисимова (США) — 5690;

  • 7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4786;

  • 8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4157;

  • 9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3260;

  • 10 (13). Виктория Мбоко (Канада) — 3246…

  • 12 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 2918…

  • 18 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2105…

  • 21 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 1953…

  • 23 (28). Анна Калинская (Россия) — 1780…

  • 49 (43). Вероника Кудерметова (Россия) — 1184…

  • 74 (75). Оксана Селехметьева (Россия) — 878…

  • 83 (83). Анна Блинкова (Россия) — 848.

