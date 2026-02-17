Ричмонд
Анна Калинская в Дубае проиграла четвертой ракетке мира

Российская теннисистка Анна Калинская во втором круге турнира категории WTA-1000 в Дубае уступила американке Коко Гауфф.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская проиграла четвертой ракетке мира из США Коко Гауфф во втором круге турнира в Дубае — 4:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 32 минуты.

В следующем круге 21-летняя Гауфф встретится с бельгийкой Элисе Мертенс.

В обновленном рейтинге WTA Анна Калинская поднялась на пять позиций в мировом рейтинге и теперь располагается 23-м месте. Напомним, на прошедшем турнире категории WTA 1000 в Дохе Калинская дошла до четвертьфинала, где уступила будущей чемпионке Каролине Муховой из Чехии (3:6, 4:6).

До весны 2025 года Анна Калинская состояла в романтических отношениях с одним из сильнейших теннисистов на данный момент — итальянцем Янником Синнером. Старший брат Анны — опорный полузащитник Николай Калинский, выступающий в Российской Премьер-лиге за «Пари НН».

Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
