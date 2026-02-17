Анна Калинская в Дубае проиграла четвертой ракетке мира

В обновленном рейтинге WTA Анна Калинская поднялась на пять позиций в мировом рейтинге и теперь располагается 23-м месте. Напомним, на прошедшем турнире категории WTA 1000 в Дохе Калинская дошла до четвертьфинала, где уступила будущей чемпионке Каролине Муховой из Чехии (3:6, 4:6).