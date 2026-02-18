Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рублев вышел во второй круг турнира АТР-500 в Дохе

Российский теннисист одержал победу в двух сетах.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов. На старте соревнований он обыграл представителя Нидерландов Йеспера де Йонга (86-й номер рейтинга) со счетом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Рублев выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету де Йонга пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге «пятисотника» в Дохе Андрей Рублев сыграет с 48-й ракеткой мира венгерским теннисистом Фабианом Марожаном.

Напомним, Рублев — действующий чемпион турнира в Дохе, он в прошлогоднем финале разобрался с британцем Джеком Дрейпером — 7:5, 5:7, 6:1. Матчи основной сетки хардового турнира категории ATP-500 в Дохе проходят с 16 по 21 февраля.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше