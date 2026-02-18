Рублев вышел во второй круг турнира АТР-500 в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов. На старте соревнований он обыграл представителя Нидерландов Йеспера де Йонга (86-й номер рейтинга) со счетом 6:4, 6:3.
Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Рублев выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету де Йонга пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге «пятисотника» в Дохе Андрей Рублев сыграет с 48-й ракеткой мира венгерским теннисистом Фабианом Марожаном.
Напомним, Рублев — действующий чемпион турнира в Дохе, он в прошлогоднем финале разобрался с британцем Джеком Дрейпером — 7:5, 5:7, 6:1. Матчи основной сетки хардового турнира категории ATP-500 в Дохе проходят с 16 по 21 февраля.