Даниил Медведев впервые с 2022 года уступил Циципасу

Стефанос Циципас сын советской теннисистки Юлии Сальниковой. Его дед Сергей Сальников выступал за московский «Спартак» с 1946-го по 1949 год и 1955-го по 1960 год. В 1956 году в составе сборной СССР Сальников выиграл золото Олимпийских игр в Мельбурне.