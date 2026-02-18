Даниил Медведев впервые с 2022 года уступил Циципасу

Встреча завершилась поражением российского теннисиста Даниила Медведева (11-я ракетка мира) со счетом 3:6, 4:6. Соперники провели на корте 1 час 16 минут.
В следующем круге Циципас сыграет с победителем матча Андрей Рублев (Россия, 5) — Фабиан Марожан (Венгрия). Призовой фонд турнира категории ATP 500 в Дохе превышает 2,8 миллиона долларов.
Циципас обыграл Медведева впервые с итогового турнира 2022 года. Россиянин ведет в личном противостоянии со счетом 10−5.
Стефанос Циципас сын советской теннисистки Юлии Сальниковой. Его дед Сергей Сальников выступал за московский «Спартак» с 1946-го по 1949 год и 1955-го по 1960 год. В 1956 году в составе сборной СССР Сальников выиграл золото Олимпийских игр в Мельбурне.