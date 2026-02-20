Ричмонд
Шарапова заявила о желании выступить на ОИ в фигурном катании

Легендарная теннисистка, призналась, что хотела бы заниматься гимнасткой или фигурным катанием.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Экс-первая ракетка мира и пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова 20 февраля рассказала, в каком зимнем виде спорта она хотела бы попробовать свои силы.

«Если бы я выбрала, то это было бы фигурное катание, потому что я выросла, катаясь на роликовых коньках в гараже. Гимнастика или фигурное катание — вот такие виды спорта мне были бы интересны», — поделилась Шарапова в интервью NBC News.

Спортсменка побывала на соревнованиях фигуристок, наблюдая с трибун за произвольной программой.

По итогам соревнований на Олимпиаде-2026 российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место с результатом 214,53 балла. В произвольной программе она не выполнила единственный элемент ультра-си — четверной тулуп, во время него у Аделии было падение.

Золотую медаль в фигурном катании среди женщин завоевала американка Алиса Лью (226,79 балла), серебро у японки Каори Сакамото (224,90 балла), а бронзу получила ее соотечественница Ами Накаи (219,16 балла).

