Победа любой ценой: 3 самые тяжелые травмы звезд спорта

Но в ноябре 1979 года во время показательных выступлений в Англии она сломала ногу. А уже через полтора месяца, не дождавшись полного восстановления, вернулась к тренировкам. В июле 1980 года, на сборе в Минске, она попыталась выполнить крайне сложный элемент — «сальто Томаса» — полтора сальто с поворотом на 540 градусов и приземлением головой вниз в кувырок. Она не смогла оттолкнуться поврежденной ногой, потеряла концентрацию, не докрутилась и ударилась о ковер, в результате чего получила перелом шейного отдела позвоночника.