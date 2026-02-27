Победа любой ценой: 3 самые тяжелые травмы звезд спорта

За победами и рекордами часто скрываются болезненные последствия, которые остаются у спортсменов на всю жизнь. В нашей статье три истории, в которых травмы повлияли не только на карьеру, но и на внешность звезд.
Елена Мухина — инвалидность вместо Олимпиады
В 1978 году Елена Мухина стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике. Ей было 18 лет, она была стройной, грациозной, с яркой улыбкой и харизмой, которая покорила миллионы. Ее считали главной надеждой СССР на Олимпиаде-1980.
Но в ноябре 1979 года во время показательных выступлений в Англии она сломала ногу. А уже через полтора месяца, не дождавшись полного восстановления, вернулась к тренировкам. В июле 1980 года, на сборе в Минске, она попыталась выполнить крайне сложный элемент — «сальто Томаса» — полтора сальто с поворотом на 540 градусов и приземлением головой вниз в кувырок. Она не смогла оттолкнуться поврежденной ногой, потеряла концентрацию, не докрутилась и ударилась о ковер, в результате чего получила перелом шейного отдела позвоночника.
После травмы Мухина провела 26 лет, борясь за возможность жить полноценно. Несколько перенесенных операций не принесли успеха, и до конца жизни она оставалась прикованной к инвалидному креслу. В попытках восстановить хотя бы часть подвижности она занималась по специальным реабилитационным программам, в том числе по методике Валентина Дикуля. Однако из-за сильных нагрузок у нее начали отказывать почки, и занятия пришлось прекратить. Елена Мухина скончалась 22 декабря 2006 года в Москве в возрасте 46 лет от сердечной недостаточности.
Елена Бережная — пережила трепанацию, но вышла на лед
В 1996 году Елена Бережная была одной из самых перспективных фигуристок России. Ей было 18 лет, она каталась в паре с Олегом Шляховым и активно готовилась к международным соревнованиям. Во время тренировки, при выполнении параллельного вращения, партнер не удержал равновесие и лезвием конька попал ей прямо в висок. Удар пробил височную кость, а осколки повредили оболочку мозга.
Ей провели экстренную трепанацию черепа, но из-за повреждения речевого центра Елена долгое время не могла ни говорить, ни ходить. Врачи не давали никаких гарантий даже по базовому восстановлению — о фигурном катании речи не шло вовсе.
Но уже через два месяца, благодаря поддержке матери и Антона Сихарулидзе, который стал ее новым партнером, Бережная начала реабилитацию и снова вышла на лед. Ей пришлось заново учиться произносить слова, координировать движения, держать равновесие. Постепенно речь стала четкой, походка — уверенной, а движения — плавными. В 2002 году пара выиграла олимпийское золото в Солт-Лейк-Сити и дважды становилась чемпионами мира.
Однако внешность Елены изменилась. На лице появилось постоянное напряжение, взгляд стал более серьезным, а улыбка — сдержанной. На лбу остался едва заметный шрам, но главное — исчезла та беззаботность, которая была частью ее юной харизмы.
Андрей Чесноков — самая страшная травма в истории тенниса
В 1990-е годы Андрей Чесноков был одним из сильнейших теннисистов мира: входил в топ-10 ATP, играл с такими легендами, как Борис Беккер и Иван Лендл, представлял СССР, а затем Россию на крупнейших турнирах. Его отличали стройная фигура, легкая походка и уверенность в каждом движении.
Все изменилось 9 февраля 1997 года на турнире в Филадельфии. В первом сете матча против австралийца Тодда Вудбриджа Чесноков бросился за мячом в левый угол корта и перенес вес тела на правую ногу. Раздался страшный хруст — под нагрузкой сломались обе берцовые кости, а лодыжка сместилась.
По регламенту турнира первую помощь мог оказать только официальный врач, который оказался не готов к столь серьезной травме. Больше десяти минут Чесноков провел на корте в невыносимой боли, дожидаясь приезда скорой. Позже ему провели несколько операций — ногу собирали на металлические штифты. Многие врачи и коллеги сомневались, что 31-летний спортсмен сможет вернуться к профессиональным выступлениям.
Тем не менее уже через год он вышел на корт. Но прежней скорости, реакции и легкости в движениях не было. Он сильно хромал, игры стали осторожными, результаты — скромными. В 2000 году Чесноков официально завершил карьеру, так и не вернувшись на прежний уровень.
Эти три истории — не о том, что спорт опасен, а о том, как хрупко балансирует красота движения на грани риска. Путь героев статьи — напоминание, что за каждым красивым прыжком, за каждой победой стоит огромный риск получить травму, которая может оставить свой след на всю жизнь.