​Даниил Медведев вышел в финал турнира в Дубае

В полуфинальном матче 11-ракетка мира Даниил Медведев в двух сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима, занимающего 8-е место в мировом рейтинге, — 6:4, 6:2.
Следующим соперником Медведева будет либо нидерландец Таллон Грикспур, либо другой теннисист из России — Андрей Рублев.
Турнир категории ATP 500 в Дубае завершится 28 февраля. Общий призовой фонд турнира составит 3,3 миллиона долларов. Действующим чемпионом турнира является грек Стефанос Циципас, обыгравший в прошлогоднем финале Оже-Альяссима (6:3, 6:3).
Последним турниром категории ATP, который выиграл Даниил Медведев, стали соревнования в Брисбене в США в начале января 2026 года.
Даниилу Медведеву 30 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP, на его счету 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров «Большого шлема», но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.