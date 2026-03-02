ATP предложила Медведеву и Рублеву варианты выбраться из Дубая

В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов в эти дни закрыто воздушное пространство из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
По данным испанского портала Marca, оба варианта предполагают длительное путешествие на автомобиле. Первый — шестичасовая поездка в столицу Омана Маскат Оман, где уже закрыли аэропорт, второй — 10-часовая поездка в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Есть риски, связанные с длинными очередями на обеих границах. Сообщается, что все игроки решили пока остаться в своих нынешних местах проживания в Дубае.
По оценкам источника, в Дубае, где на прошлой неделе прошёл турнир ATP-500, застрял в общей сложности 41 человек, включая игроков, супервайзеров, судей, сотрудников службы безопасности и журналистов. Всем игрокам предоставили билеты на вторник, 3 марта, однако нет гарантий, что к тому моменту воздушное пространство ОАЭ будет открыто.
Андрей Рублев вылетел в полуфинале, уступив представителю Нидерландов Таллону Грикспору. Даниил Медведев стал чемпионом турнира, после отказа Грикспора выйти на корт из-за травмы. Для Медведева этот титул стал вторым в сезоне после победы в австралийском Брисбене и 23-м в карьере. Россиянин впервые выиграл дважды один турнир. Он стал чемпионом турнира в Дубае в 2023 году.
Российские теннисисты должны принять участие на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. Соревнования стартуют 4 марта и завершатся 15 марта.