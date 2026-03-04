От US Open до духовных практик: как изменилась жизнь Марата Сафина

Второй титул Большого шлема пришел к нему в 2005 году на Australian Open, где он переиграл Ллейтона Хьюитта. За карьеру Сафин выиграл в общей сложности 15 титулов ATP в одиночном разряде, еще дважды побеждал в парах. Он провел 10 недель на первой строчке мирового рейтинга. Но запомнился он не только своими яркими победами. Его называли «большим сексуальным русским» (big sexy Russian), восхищались его импульсивной игрой на корте — и критиковали за вспыльчивость. За карьеру он сломал более 1000 ракеток, снял шорты прямо во время матча и однажды прилетел на Australian Open с синяком под глазом после драки в московском баре.