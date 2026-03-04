От US Open до духовных практик: как изменилась жизнь Марата Сафина

Бывший лидер мирового рейтинга ATP Марат Сафин ушел из профессионального тенниса в возрасте 29 лет. С тех пор он побывал депутатом, пробовал себя в управлении федерацией, а сегодня снова возвращается к спорту — уже в роли наставника. О том, как живет и чем занимается один из самых ярких российских теннисистов начала 2000-х, покоривший публику своей игрой и харизмой, расскажем в нашей статье.
Детство — от Москвы до Испании
Марат Сафин родился 27 января 1980 года в Москве, в татарской семье. Его мать, Рауза Сафина, была известной советской теннисисткой и тренером. Отец, Мубин Сафин, работал в спортивном обществе «Спартак».
С шести лет Марат начал заниматься теннисом под руководством матери. Вместе с ним на кортах росли его младшая сестра Динара (тоже будущая первая ракетка мира) и другая восходящая звезда тенниса Анна Курникова. Сначала Марат мечтал стать футболистом, но родители настаивали на теннисе.
В 10 лет он вместе с Курниковой поехал в США, чтобы попасть в знаменитую академию Ника Боллетьери, но не прошел отбор. Курникову приняли, а вот его — нет. Через два года, в возрасте 12 лет, Сафин уехал в Испанию, а в 14 — был зачислен в академию Панчо Альварина в Валенсии. Там он начал серьезно готовиться к профессиональной карьере.
Вершина славы — громкие победы и узнаваемость
Профессиональная карьера Сафина началась в 1997 году. Уже в 1998-м он обыграл Андре Агасси на «Ролан Гаррос» и получил приз лучшему новичку ATP. В 2000 году, в возрасте 20 лет, он стал первой ракеткой мира — самым молодым россиянином в истории. В том же году он выиграл US Open, победив в финале легендарного Пита Сампраса.
Второй титул Большого шлема пришел к нему в 2005 году на Australian Open, где он переиграл Ллейтона Хьюитта. За карьеру Сафин выиграл в общей сложности 15 титулов ATP в одиночном разряде, еще дважды побеждал в парах. Он провел 10 недель на первой строчке мирового рейтинга. Но запомнился он не только своими яркими победами. Его называли «большим сексуальным русским» (big sexy Russian), восхищались его импульсивной игрой на корте — и критиковали за вспыльчивость. За карьеру он сломал более 1000 ракеток, снял шорты прямо во время матча и однажды прилетел на Australian Open с синяком под глазом после драки в московском баре.
Почему Сафин завершил карьеру в 29 лет
Сафин объявил о завершении карьеры в 2009 году, в возрасте 29 лет. Причиной, по его словам, стало физическое и эмоциональное выгорание. Он говорил, что устал от постоянного давления, графика, перелетов и чужих ожиданий.
Его прощальный матч состоялся 11 ноября 2009 года на «мастерсе» в Париже. Тогда он не смог одержать победу, уступив представителю нового поколения Хуану Мартину дель Потро.
Но зрители и сам дель Потро стоя аплодировали ему несколько минут. «Сегодня я положил все свои воспоминания, победы и поражения в маленькую коробочку. Дверь закрыта — и надеюсь, откроется другая», — сказал Сафин в послематчевом интервью.
Жизнь после тенниса — от политики до Перу
После ухода из спорта Сафин пробовал себя в разных ролях:
- В 2010 году он стал вице-президентом Федерации тенниса России, но быстро понял, что административная работа — не его.
- С 2011 по 2017 год он был депутатом Госдумы от «Единой России». Однако и здесь он не задержался надолго — позже признавался, что чувствовал себя не в своей тарелке.
После политики он продал часть своих активов, оставив себе только квартиру в центре Москвы (на Патриарших прудах) и виллу в Монако. Марат много путешествует, а его главное увлечение последних лет — духовные практики и медитация. Каждый год он ездит в Перу, считая эту страну местом силы. Там он гуляет по горам, занимается йогой и восстанавливает внутреннее равновесие.
Актуальные новости — Сафин вернулся в роли наставника
В 2025 году Сафин неожиданно вернулся в теннис — правда, не как игрок. Он консультировал Андрея Рублева во время грунтового сезона, делясь тактическими советами и помогая с психологической устойчивостью и подготовкой к турнирам. Их сотрудничество началось после личной просьбы теннисиста, который давно считает Сафина своим кумиром.
В январе 2026 года Сафин принял участие в церемонии открытия Australian Open, где вместе с актрисой Хлоей Грейс Морец выносил трофей для победителя мужского одиночного разряда. Также он сыграл в турнире «Кубок легенд» в составе команды мира, где его партнерами были Томми Хаас, Маркос Багдатис, Даниэла Гантухова, Анжелика Кербер и другие звезды тенниса. Так сложилось, что свой 46-й день рождения Сафин как раз отметил прямо на корте Australian Open. 27 января он сыграл на турнире ветеранов в паре с немцем Томми Хаасом против австралийского дуэта Марк Филиппуссис — Патрик Рафтер.
В трансляцию матча попал очень трогательный момент, когда болельщики на трибунах хором спели Марату песню Happy birthday. Что и говорить, популярность Сафина остается высокой по сей день: недавно в опросе WTA Диана Шнайдер (22-я ракетка мира) назвала Сафина самым привлекательным теннисистом всех времен, включая действующих игроков.
Личная жизнь — один, но не одинок
Сафин так и не был официально женат. У него были романы с моделью Сильвия Торренс-Валеро, затем дизайнером Дарьей Жуковой, которую Сафин представил публике как свою девушку после победы на турнире «Большого шлема» в Мельбурне. Актрисой Еленой Кориковой, которая была старше Сафина на восемь лет и оперной певицей Аидой Гарифуллиной, роман с которой начался в 2015 году. Но ни один из этих отношений так и не привели к браку.
Ходили слухи, что у него есть дочь от модели Валерии Якубовской, но сам Сафин официально не признавал отцовство. Тем не менее, по некоторым данным, он регулярно помогает девочке. Сейчас Марат не встречается с женщинами публично. Последней, с кем его связывали, была телеведущая Виктория Боня, но оба настаивали, что это просто дружба. Сафин объясняет свое одиночество осознанным желанием покоя и независимости.
Марат Сафин мог бы стать спортивным комментатором, телеведущим или депутатом. Но он выбрал другой путь и живет по своим правилам. Он не стремится к былой славе и не рекламирует бренды, а просто наслаждается жизнью — остается в центре теннисной среды, участвует в крупных мероприятиях, работает с молодыми спортсменами и продолжает быть заметной фигурой в спортивном мире.