Россиянки Блинкова и Захарова выиграли свои матчи в Индиан-Уэллсе

94-я ракетка мира Анна Блинкова в первом круге встречалась с представительницей Венгрии Далмой Галфи, которая располагается на 84-й позиции в мировом рейтинге. Встреча завершилась победой Блинковой в двух сетах со счетом 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час и 35 минут.
В следующем раунде Блинкова встретится с 24-й ракеткой мира из Великобритании Эммой Радукану.
Еще одна россиянка Анастасия Захарова также успешно преодолела барьер первого круга Индиан-Уэллса. 86-я ракетка мира Захарова играла против Эллы Зайдель из Германии, которая располагается на 83-м месте в рейтинге WTA. Захарова одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 6 минут.
Во втором круге Захарова сыграет против первой ракетки России и действующей чемпионки турнира Мирры Андреевой.
Другая российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла пройти во второй круг. Она проиграла Кимберли Биррелл из Австралии (1:6, 4:6).
Турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе завершится 15 марта. Его общий призовой фонд составляет $9,4 млн. В прошлогоднем финале Мирра Андреева обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3).