Россиянки Блинкова и Захарова выиграли свои матчи в Индиан-Уэллсе

Еще одна россиянка Анастасия Захарова также успешно преодолела барьер первого круга Индиан-Уэллса. 86-я ракетка мира Захарова играла против Эллы Зайдель из Германии, которая располагается на 83-м месте в рейтинге WTA. Захарова одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 6 минут.