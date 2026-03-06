Ричмонд
Бронза Олимпиады и внезапный уход: куда пропала Мария Кириленко

В начале 2010-х Мария Кириленко регулярно выходила на корты турниров Большого шлема. Сегодня о ней вспоминают гораздо реже — и не все знают, как сложилась ее жизнь после спорта.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В свои лучшие годы Мария Кириленко была среди сильнейших: четвертьфиналы турниров Большого шлема в одиночке, победы в паре и олимпийская бронза в Лондоне в 2012 году. Она входила в топ-10 мирового рейтинга и считалась одной из самых перспективных российских теннисисток своего поколения. Но после 2014 года ее выступления стали редкими, а затем она и вовсе исчезла. С этого момента ее жизнь сильно изменилась.

Пик карьеры и неожиданная пауза

В 2013 году Кириленко входила в десятку сильнейших теннисисток мира.
В 2013 году Кириленко входила в десятку сильнейших теннисисток мира.Источник: Соцсети

Лучшие годы Марии пришлись на начало 2010-х. В 2012 году она вместе с Надеждой Петровой завоевала бронзу Олимпиады в Лондоне в парном разряде, а в 2013-м поднялась на 10 строчку мирового рейтинга в одиночке. На турнирах Большого шлема Кириленко доходила до четвертьфиналов Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open — для российского тенниса того периода это был очень высокий уровень. На тот момент ей было 26 лет — возраст, когда многие теннисистки только выходят на пик формы.

В 2014 году начались проблемы с коленом. Из-за травмы она пропустила значительную часть сезона и больше не смогла вернуться к прежним нагрузкам. После этого Мария перестала выступать в туре. Официального прощального матча не было, но к 2015 году стало понятно, что профессиональную карьеру она завершила.

Для болельщиков это было шоком: игрок входил в топ-10 и ушел в 27 лет, не дойдя до привычного для тенниса «ветеранского» возраста. Но дальше в ее жизни начался совсем другой этап.

Личная жизнь и уход из медиа

После завершения карьеры Кириленко почти перестала появляться в светской хронике.
После завершения карьеры Кириленко почти перестала появляться в светской хронике.Источник: Соцсети

Во время карьеры Кириленко ее личная жизнь активно обсуждалась. Сначала у нее были отношения с теннисистом Игорем Андреевым — пара играла вместе в миксте и рассталась в 2011 году, сохранив нормальные отношения. В том же году Мария начала встречаться с Александром Овечкиным. Хоккеист рассказывал, что познакомился с ней на US Open, когда подошел к Надежде Петровой, а разговор с Марией завязался почти случайно.

Их роман быстро стал публичным. Овечкин выкладывал совместные фото и называл Кириленко «своей королевой», посещал ее матчи и тренировки, а Мария поддерживала его на хоккейных играх. В конце 2012 года он сделал ей предложение, и пара объявила о помолвке. Свадьбу планировали на лето 2014 года, но торжество неожиданно отменили. Кириленко сообщила о расторжении помолвки, подчеркнув, что решение было принято заранее и причины она не собирается обсуждать.

Спустя несколько месяцев Мария вышла замуж за Алексея Степанова, который в тот момент занимал должность в правительстве Москвы. В 2015 году у пары родился сын, а позже — дочь. После этого Кириленко практически исчезла из светской хроники и заметно сократила публичность.

Позже стало известно о разводе со Степановым. В 2023 году Мария снова вышла замуж — ее избранником стал хоккеист Николай Жердев. Пара расписалась в Италии, там они устроили скромную церемонию. С тех пор Кириленко ведет закрытый образ жизни и крайне редко делится подробностями личной жизни.

Чем занимается сейчас

После ухода из тура Кириленко вернулась в теннис уже в другой роли.
После ухода из тура Кириленко вернулась в теннис уже в другой роли.Источник: Соцсети

После завершения выступлений Мария полностью из спорта не ушла. В 2016 году она открыла собственную теннисную школу и начала работать с детьми. Кириленко лично участвовала в тренировочном процессе и постепенно переключилась на развитие юных спортсменов.

В 2019 году она вошла в штаб сборной России на Кубке Федерации. Это стало первым официальным возвращением в большой теннис уже не как игрока, а как наставника. Ее опыт выступлений на турнирах Большого шлема и Олимпиаде оказался востребован в командной работе.

При этом Мария не стала строить карьеру телекомментатора или постоянного эксперта на спортивных каналах. Она появляется на турнирах и мероприятиях, но делает это очень редко. Ее роль изменилась: вместо участницы финалов — тренер, мама и публичная фигура, которая предпочитает спокойную жизнь без постоянного медийного шума.

