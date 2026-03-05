Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Стала известна стоимость помолвочного кольца Арины Соболенко

Теннисистке сделал предложение 3 марта ее молодой человек — бизнесмен Георгиос Франгулис.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Стала известна стоимость помолвочного кольца Арины Соболенко, четырехкратной чемпионки турниров «Большого шлема» и первой ракетки мира из Белоруссии. Бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис сделал спортсменке предложение, и она согласилась.

По информации издания Daily Mail, кольцо было изготовлено по индивидуальному заказу ювелирной компанией ISA Grutman Jewelry. Созданием украшения занимались сам Георгиос Франгулис и основательница бренда, Изабела Грутман. Основной элемент кольца — овальный бриллиант весом более 12 карат, который закреплён в платиновой оправе. В дизайне также присутствуют изумруды, которые являются любимым камнем Соболенко. Это была личная идея жениха. Стоимость кольца оценивается в пределах от $500 000 до $1 000 000 (примерно 78 737 890 рублей).

Арина и Георгиос начали встречаться в 2024 году. За это время белорусская теннисистка выиграла два титула на турнире «Большого шлема» — Открытый чемпионат США в 2024 и 2025 годах. Также она дважды доходила до финала на «Ролан Гаррос» в 2025 году и Australian Open в 2026.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше