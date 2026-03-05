СМИ: Стала известна стоимость помолвочного кольца Арины Соболенко

Арина и Георгиос начали встречаться в 2024 году. За это время белорусская теннисистка выиграла два титула на турнире «Большого шлема» — Открытый чемпионат США в 2024 и 2025 годах. Также она дважды доходила до финала на «Ролан Гаррос» в 2025 году и Australian Open в 2026.