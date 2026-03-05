СМИ: Стала известна стоимость помолвочного кольца Арины Соболенко

Стала известна стоимость помолвочного кольца Арины Соболенко, четырехкратной чемпионки турниров «Большого шлема» и первой ракетки мира из Белоруссии. Бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис сделал спортсменке предложение, и она согласилась.
По информации издания Daily Mail, кольцо было изготовлено по индивидуальному заказу ювелирной компанией ISA Grutman Jewelry. Созданием украшения занимались сам Георгиос Франгулис и основательница бренда, Изабела Грутман. Основной элемент кольца — овальный бриллиант весом более 12 карат, который закреплён в платиновой оправе. В дизайне также присутствуют изумруды, которые являются любимым камнем Соболенко. Это была личная идея жениха. Стоимость кольца оценивается в пределах от $500 000 до $1 000 000 (примерно 78 737 890 рублей).
Арина и Георгиос начали встречаться в 2024 году. За это время белорусская теннисистка выиграла два титула на турнире «Большого шлема» — Открытый чемпионат США в 2024 и 2025 годах. Также она дважды доходила до финала на «Ролан Гаррос» в 2025 году и Australian Open в 2026.