Джокович вылетел в ⅛ финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Новак Джокович проиграл британцу Джеку Дрейперу (6:4, 4:6, 6:7) в матче четвертого круга турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут. Джокович четырежды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Дрейпер выполнил 13 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из семи брейк-пойнтов.

Джокович является пятикратным чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (2008, 2011, 2014−2016), однако с 2017 года он ни разу не проходил дальше четвертого раунда. Днем ранее 38-летний серб вылетел из парного турнира, где он выступал вместе с греком Стефаносом Циципасом.

Дрейпер является действующим чемпионом турнира. В четвертьфинале он сыграет с первой ракеткой России Даниилом Медведевым, который минувшей ночью обыграл американца Алекса Микельсена (6:2, 6:4). Счет в личных встречах — 1−0 в пользу россиянина.

Хардовый «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9,4 млн долларов завершится в воскресенье, 15 марта.

