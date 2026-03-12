Джокович вылетел в ⅛ финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут. Джокович четырежды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Дрейпер выполнил 13 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из семи брейк-пойнтов.
Джокович является пятикратным чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (2008, 2011, 2014−2016), однако с 2017 года он ни разу не проходил дальше четвертого раунда. Днем ранее 38-летний серб вылетел из парного турнира, где он выступал вместе с греком Стефаносом Циципасом.
Дрейпер является действующим чемпионом турнира. В четвертьфинале он сыграет с первой ракеткой России Даниилом Медведевым, который минувшей ночью обыграл американца Алекса Микельсена (6:2, 6:4). Счет в личных встречах — 1−0 в пользу россиянина.
Хардовый «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9,4 млн долларов завершится в воскресенье, 15 марта.