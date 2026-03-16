Познер — о поражении Медведева Синнеру: Борьба была очко в очко

Владимир Познер прокомментировал итог финала в Индиан-Уэллсе, где Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру в двух напряженных сетах.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Известный журналист Владимир Познер поделился мнением о поражении Даниила Медведева от Янника Синнера (6:7 (6:8), 6:7 (4:7)) в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Он играл очень хорошо, но не так как с Алькарасом. Многие причины могут быть: жара, усталость, давление на результат, возможность победить двух лучших теннисистов мира подряд. Он проиграл сеты лишь в тай-брейках, что говорит о том, что борьба была очко в очко. Медведева можно только поздравить с этим результатом. Можно ли эту игру назвать матчем упущенных возможностей? Не люблю такие названия. Теннис требует состояния психологической стрессоустойчивости. Психология играет огромную роль. С теннисом в этом плане сравнится только гольф. Да, в этой встрече были моменты, которыми можно было воспользоваться. Но называть их упущенными возможностями я бы не стал. Так могут заявить лишь те, кто не играл в теннис никогда. Эта игра, которая требует мастерства не только физического, но и психологического», — передает слова Познера «Спорт-Экспресс».

Поражение от Синнера стало для Медведева пятым в финалах турниров серии «Мастерс» при шести победах. Всего на счету российского теннисиста 23 титула в профессиональной карьере. Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга впервые с июня 2025 года. Он сместил на 11-е место представителя Казахстана Александра Бублика.

