Мирра Андреева сохранила 10-е место в рейтинге WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева осталась на 10-м месте в обновленном рейтинге. На прошлой неделе Андреева на принимала участия в соревнованиях. На турнире категории WTA 1000 в Майами спортсменка дошла до четвертого круга, уступив Виктории Мбоко из Канады.
Лидером рейтинга остается Арина Соболенко из Беларуси. Соболенко в Майами завоевала титул, выиграв турнир второй раз подряд. Второе место удерживает представительница Казахстана Елена Рыбакина. Третью строчку занимает Коко Гауфф из США.
Обновленный рейтинг WTA от 6 апреля:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 11 025 очков;
2 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8108;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 7278;
4 (4). Ига Швентек (Польша) — 7263;
5 (5). Джессика Пегула (США) — 6243;
6 (6). Аманда Анисимова (США) — 5995;
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3965;
8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 3907;
9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3531;
10 (10). Мирра Андреева (Россия) — 3121…
13 (13). Екатерина Александрова (Россия) — 2886…
19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2001…
21 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 1845…
22 (22). Анна Калинская (Россия) — 1813…
60 (58). Вероника Кудерметова (Россия) — 1023…
65 (66). Анастасия Захарова (Россия) — 978…
73 (74). Оксана Селехметьева (Россия) — 898…
90 (99) Анна Блинкова (Россия) — 819.