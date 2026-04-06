Турнир в Монте-Карло стал самым успешным для Рублева по победам в «мастерсах»

5 апреля россиянин преодолел первый круг «тысячника».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте и 15-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв, одержал 13-ю победу на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Эти соревнования стали для Рублёва самыми результативными на уровне ATP-1000 в карьере, наряду с «Мастерсом» в Цинциннати (США), где он также одержал 13 побед, сообщает Opta Ace.

Свою 13-ю победу в Монте-Карло Рублёв оформил в поединке с 50-й ракеткой мира из Португалии Нуну Боржешем. Матч завершился со счётом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу российского теннисиста. Отметим, что Рублев еще участвовал в парном разряде турнира с Кареном Хачановым (Россия). В стартовом матче их пара потерпела поражение.

Следующим соперником Рублёва в одиночном разряде в Монако станет 47-я ракетка мира из Бельгии Зизу Бергс. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира Карлос Алькарас.

Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
