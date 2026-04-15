Рублев обошел Федерера по количеству побед на турнирах ATP 500

Встреча против 44-й ракетки мира продлилась 1 час и 49 минут. Рублев один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Рублев в 112-ю победу на турнирах ATP 500. По этому показателю он вышел на четвертое место, обойдя легендарного швейцарца Роджера Федерера.
Категория турниров АТP 500 была введена в 2009 году. Это третья по уровню категория в мужском теннисе после турниров Большого шлема и турниров ATP Masters 1000. Победа на турнире категории АТP 500 приносит победителю 500 рейтинговых очков и чуть более одного миллиона долларов призовых.
Во втором круге Рублев сыграет с 66-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Сонего.
Грунтовый турнир в Барселоне завершится в воскресенье, 19 апреля. Действующим победителем турнира является датчанин Хольгер Руне, обыгравший испанца Карлоса Алькараса (7:6, 6:2).