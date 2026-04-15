Рублев обошел Федерера по количеству побед на турнирах ATP 500

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл аргентинца Мариано Навоне (6:4, 7:5) в первом круге турнира категории ATP 500 в Барселоне.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Встреча против 44-й ракетки мира продлилась 1 час и 49 минут. Рублев один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Рублев в 112-ю победу на турнирах ATP 500. По этому показателю он вышел на четвертое место, обойдя легендарного швейцарца Роджера Федерера.

Категория турниров АТP 500 была введена в 2009 году. Это третья по уровню категория в мужском теннисе после турниров Большого шлема и турниров ATP Masters 1000. Победа на турнире категории АТP 500 приносит победителю 500 рейтинговых очков и чуть более одного миллиона долларов призовых.

Во втором круге Рублев сыграет с 66-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Сонего.

Грунтовый турнир в Барселоне завершится в воскресенье, 19 апреля. Действующим победителем турнира является датчанин Хольгер Руне, обыгравший испанца Карлоса Алькараса (7:6, 6:2).

Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
