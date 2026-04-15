Алькарас снялся с розыгрыша турнира АТР-500 в Барселоне из-за травмы

Теннисист испытывает проблемы с запястьем.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» и вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, вынужден сняться с турнира ATP-500 в Барселоне (Испания) из-за травмы запястья, сообщает Punto De Break. Во втором круге он должен был встретиться с чешским теннисистом Томашем Махачем.

«Это более серьезная травма, чем мы все ожидали, и я должен прислушиваться к своему телу, чтобы избежать дальнейших последствий», — объяснил Алькарас. «С большой грустью мне нужно вернуться домой и как можно скорее восстановить форму».

Ранее Алькарас испытывал дискомфорт в руке в ходе победного матча первого круга против финна Отто Виртанена (6:4, 6:2). Во время встречи он ощущал боль в правом предплечье и вызывал на корт физиотерапевта.

Турнир в Барселоне проходит с 13 по 19 апреля, а действующим победителем соревнований является датчанин Хольгер Руне.

Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше