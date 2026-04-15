Алькарас снялся с розыгрыша турнира АТР-500 в Барселоне из-за травмы

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» и вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, вынужден сняться с турнира ATP-500 в Барселоне (Испания) из-за травмы запястья, сообщает Punto De Break. Во втором круге он должен был встретиться с чешским теннисистом Томашем Махачем.
«Это более серьезная травма, чем мы все ожидали, и я должен прислушиваться к своему телу, чтобы избежать дальнейших последствий», — объяснил Алькарас. «С большой грустью мне нужно вернуться домой и как можно скорее восстановить форму».
Ранее Алькарас испытывал дискомфорт в руке в ходе победного матча первого круга против финна Отто Виртанена (6:4, 6:2). Во время встречи он ощущал боль в правом предплечье и вызывал на корт физиотерапевта.
Турнир в Барселоне проходит с 13 по 19 апреля, а действующим победителем соревнований является датчанин Хольгер Руне.