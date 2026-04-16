Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Во втором круге турнира категории WTA 500 в Штутгарте сошлись российская теннисистка Мирра Андреева и представительница США Алисия Паркс. Андреева одержала победу в двух сетах в этом матче — 7:6 (7:3), 6:3. Поединок длился один час и 38 минут.
Россиянка выполнила четыре подачи навылет и допустила две двойные ошибки. На счету американки так же четыре эйса, но семь двойных ошибок.
Таким образом, Мирра Андреева оформила выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте. Там она сыграет с польской теннисисткой Игой Швентек. Андреева и Швентек встретятся друг с другом в четвертый раз. На данный момент счет в противостоянии 2−1 в пользу 18-летней россиянки.