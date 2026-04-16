Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Таким образом, Мирра Андреева оформила выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте. Там она сыграет с польской теннисисткой Игой Швентек. Андреева и Швентек встретятся друг с другом в четвертый раз. На данный момент счет в противостоянии 2−1 в пользу 18-летней россиянки.