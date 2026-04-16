Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Во втором круге турнира категории WTA 500 в Штутгарте сошлись российская теннисистка Мирра Андреева и представительница США Алисия Паркс. Андреева одержала победу в двух сетах в этом матче — 7:6 (7:3), 6:3. Поединок длился один час и 38 минут.

Россиянка выполнила четыре подачи навылет и допустила две двойные ошибки. На счету американки так же четыре эйса, но семь двойных ошибок.

Таким образом, Мирра Андреева оформила выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте. Там она сыграет с польской теннисисткой Игой Швентек. Андреева и Швентек встретятся друг с другом в четвертый раз. На данный момент счет в противостоянии 2−1 в пользу 18-летней россиянки.

Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше