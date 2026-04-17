Алькарас вслед за Джоковичем снялся с «Мастерс» в Мадриде

«Это новость, которую очень тяжело сообщать. Мадрид — мой дом, одно из особенных мест в моём календаре, именно поэтому мне так больно не иметь возможности сыграть здесь второй год подряд. Особенно тяжело мне не быть перед своими болельщиками на турнире, который так много значит. Спасибо вам за вашу любовь как всегда, надеюсь скоро увидеться», — написал Алькарас на своей странице в соцсети.
Недавно Алькарас снялся с матча второго круга на турнире ATP-500 в Барселоне из-за травмы запястья. Испанец заявил, что травма оказалась немного серьезнее, чем все ожидали. 22-летний Алькарас пропускает уже второй домашний «Мастерс». В прошлом году он не участвовал из-за травмы приводящей мышцы правого бедра.
Ранее с турнира в Мадриде из-за травмы плеча также снялся сербский теннисист Новак Джокович. Турнир в Мадриде с призовым фондом более €8,2 млн пройдет с 22 апреля по 3 мая.
На прошлой неделе Алькарас дошел до финала «Мастерса» в Монте-Карло, где уступил итальянцу Яннику Синнеру. После проигрыша испанец потерял первое место в мировом рейтинге, которое удерживал 66 недель.