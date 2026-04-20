Медведев, Рублев и Хачанов узнали соперников на турнире в Мадриде

В основной сетке соревнований выступят трое россиян. Первая ракетка страны Даниил Медведев, как и 12-я ракетка мира Андрей Рублев, и 16-й номер мирового рейтинга Карен Хачанов пропустят первый круг.
Во втором раунде Медведев сыграет с победителем противостояния между Фабианом Марожаном из Венгрии и американцем Итаном Куинном. Рублев встретится с представителем Китая Чжан Чжичжэнем или Витом Копривой из Чехии. Карен Хачанов будет ждать исход матча между испанцем Мартином Ландалусе и австралийцем Адамом Уолтоном.
Даниил Медведев в 2024 и 2025 годах дошел до четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде. В прошлом году он потерпел поражение от норвежца Каспера Рууда.
Андрей Рублев два года назад стал победителем турнира в Мадриде. В финале россиянин был сильнее представителя Канады Феликса Оже-Альяссима.
Лучшим результатом Карена Хачанова в Мадриде является выход в четвертьфинал в 2023 году.
Турнир серии «Мастерс» в Мадриде начнется 22 апреля и завершится 3 мая. Его общий призовой фонд составляет €8,2 млн. Действующим победителем соревнований является 15-я ракетка мира Каспер Рууд. В прошлогоднем финале он обыграл британца Джека Дрейпера (7:5, 3:6, 6:4).