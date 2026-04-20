Джокович побил рекорд Федерера по числу недель в топ-5 рейтинга ATP

38-летний спортсмен до сих пор входит в топ-5 мирового рейтинга.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович установил новый рекорд по числу недель в топ-5 рейтинга ATP. 38-летний спортсмен сейчас занимает четвертую строчку в мировом рейтинге и сегодня отмечает уже 860-ю неделю среди пяти лучших теннисистов мира за всю карьеру.

Ранее рекорд принадлежал Роджеру Федереру — 859 недель. На третьем месте по этому показателю — Рафаэль Надаль с 837 неделями.

Отметим, что Джокович также провел 428 недель в статусе первой ракетки мира, Федерер — 310, а Надаль — 209. По числу недель в топ-10 Джокович (939 недель) пока уступает Федереру, у которого их 968.

На данный момент Новак Джокович снялся с трех «мастерсов» подряд.

В марте серб из-за травмы правого плеча не принял участия в «тысячниках» в Майами и Монте-Карло. Теперь теннисист сообщил о том, что не выступит на турнире в Мадриде.

«Я продолжаю восстанавливаться, чтобы как можно скорее вернуться!» — написал спортсмен в соцсетях.

Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше