Шнайдер рассказала, почему не выступает в паре с Миррой Андреевой

«Честно говоря, это было не совсем мое решение. Я связалась с Миррой после итогового турнира, и она сказала, что вместе с тренером Кончитой Мартинес они решили больше сосредоточиться на одиночном разряде. Она заявила, что не будет выступать в парном разряде на “Больших шлемах” и, возможно, сыграет только на некоторых турнирах», — сказала Шнайдер.
«Мы сыграем в паре в Мадриде и Риме. Я сама ее спросила, потому что мне нравится с ней играть. Я просто сказала: “Если захочешь сыграть в паре на некоторых турнирах, просто дай мне знать — я всегда готова”. Мы решили выступить вместе в Мадриде и Риме. Не могу дождаться!» — приводит слова теннисистки Christian's Court.
22-летняя Шнайдер занимает 19-е место в одиночном разряде в мировом рейтинге, Андреева — восьмое.
В 2024 году Андреева и Шнайдер взяли серебро на Олимпиаде в Париже. В прошлом сезоне они выиграли турниры в Брисбене и Майами, дошли до полуфинала Australian Open и «Ролан Гаррос», пробились на Итоговый турнир и были номинированы на награду лучшей паре WTA. В последний раз Андреева и Шнайдер выступали в паре на Итоговом турнире WTA-2025 в Эр-Рияде.
«Тысячник» в Мадриде пройдет с 21 апреля по 2 мая, турнир в Риме — с 5 по 16 мая.