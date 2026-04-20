Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шнайдер рассказала, почему не выступает в паре с Миррой Андреевой

Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, почему не выступает с соотечественницей Миррой Андреевой в парном разряде в этом сезоне.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

«Честно говоря, это было не совсем мое решение. Я связалась с Миррой после итогового турнира, и она сказала, что вместе с тренером Кончитой Мартинес они решили больше сосредоточиться на одиночном разряде. Она заявила, что не будет выступать в парном разряде на “Больших шлемах” и, возможно, сыграет только на некоторых турнирах», — сказала Шнайдер.

«Мы сыграем в паре в Мадриде и Риме. Я сама ее спросила, потому что мне нравится с ней играть. Я просто сказала: “Если захочешь сыграть в паре на некоторых турнирах, просто дай мне знать — я всегда готова”. Мы решили выступить вместе в Мадриде и Риме. Не могу дождаться!» — приводит слова теннисистки Christian's Court.

22-летняя Шнайдер занимает 19-е место в одиночном разряде в мировом рейтинге, Андреева — восьмое.

В 2024 году Андреева и Шнайдер взяли серебро на Олимпиаде в Париже. В прошлом сезоне они выиграли турниры в Брисбене и Майами, дошли до полуфинала Australian Open и «Ролан Гаррос», пробились на Итоговый турнир и были номинированы на награду лучшей паре WTA. В последний раз Андреева и Шнайдер выступали в паре на Итоговом турнире WTA-2025 в Эр-Рияде.

«Тысячник» в Мадриде пройдет с 21 апреля по 2 мая, турнир в Риме — с 5 по 16 мая.

