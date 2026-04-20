Теннисист Алькарас получил премию «Лауреус» лучшему спортсмену года

Испанский теннисист Карлос Алькарас был удостоен награды лучшему спортсмену 2025 года по версии Laureus World Sports Academy (Мировая академия спорта «Лауреус»). Церемония вручения премии прошла в Мадриде.
В 2025 году Алькарас стал победителем Открытых чемпионатов Франции и США.
Премия «Лауреус», основанная в 1999 году международными фондами и при поддержке крупных бизнес-партнеров, имеет несколько этапов отбора. На первом этапе кандидатов выбирает спортивная пресса, после чего проходит голосование среди 50 членов академии, состоящих из известных бывших спортсменов.
Среди российских лауреатов премии «Лауреус» в главных номинациях были прыгунья с шестом Елена Исинбаева (2007 и 2009 годы) и теннисист Марат Сафин, получивший награду в категории «Прорыв года» в 2001 году.