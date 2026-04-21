Арина Соболенко прокомментировала получение премии Laureus

Соболенко обошла в голосовании футболистку Айтану Бонмати, легкоатлеток Мелиссу Джефферсон-Вуден, Фейт Кипьегон и Сидни Маклафлин‑Леврон, а также представительницу плавания Кэти Ледеки.
«Вау, спортсменка года! Сейчас в спорте так много невероятных женщин, и для меня очень много значит это признание. Честно говоря, это просто невероятно — видеть свое имя рядом со спортсменками, на которых я так долго равнялась.
Спасибо Laureus за поддержку, а также моей команде и моему жениху за то, что вы всегда рядом. Без вас я бы не смогла этого добиться», — написала Соболенко в социальных сетях.
Церемония вручения премии Laureus прошла вчера, 20 апреля, в Мадриде.
Арина Соболенко выступит на турнире категории WTA 1000 в столице Испании. Соревнования начнутся 21 апреля и завершатся 3 мая. Общий призовой фонд турнира составляет $8,2 млн. Соболенко является действующей чемпионкой Мадрида. В прошлогоднем финале она обыграла третью ракетку мира из США Коко Гауфф — 6:3, 7:6 (7:3).