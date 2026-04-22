Рыбакина: Соболенко подталкивает меня, чтобы становиться лучше

— Арина — отличный игрок, настоящая чемпионка. Она выиграла много титулов и очень стабильна. Думаю, мы обе очень мощные игроки. У нас есть свои сильные стороны и аспекты, которые нужно улучшать, но мы точно подталкиваем друг друга, чтобы становиться лучше. Что касается ее как личности — вне корта она очень веселая и приятная. Мы не очень близки, но считаю, что она хороший человек. Мы сыграли много матчей друг против друга. Обе играем агрессивно, здесь нет ожидания ошибок — понимаем, что нужно самой брать инициативу в свои руки. В таких матчах ты растешь, учишься. Независимо от результата, всегда здорово играть против топ-теннисистов.