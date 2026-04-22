Рыбакина: Соболенко подталкивает меня, чтобы становиться лучше

Чемпионка Уимблдона-2022 и Открытого чемпионата Австралии-2025 Елена Рыбакина ответила на вопрос о своем соперничестве с Ариной Соболенко.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AFP 2023

— Считаете ли вы, что сейчас показываете лучший теннис в своей карьере? Можете ли сравнить его, например, с 2022 годом, когда выиграли Уимблдон? — спрашиваю Рыбакину.

— Скажу, что по сравнению с 2022 годом это другой теннис. Но все же думаю, что это еще не мой максимум. Надеюсь, буду прогрессировать. Чувствую, что пока это еще не мой самый-самый лучший уровень.

— Ваше соперничество с Ариной Соболенко постепенно становится легендарным. В чем, по вашему мнению, вы сейчас сильнее или слабее нее? И как бы охарактеризовали ее как игрока и как личность?

— Арина — отличный игрок, настоящая чемпионка. Она выиграла много титулов и очень стабильна. Думаю, мы обе очень мощные игроки. У нас есть свои сильные стороны и аспекты, которые нужно улучшать, но мы точно подталкиваем друг друга, чтобы становиться лучше. Что касается ее как личности — вне корта она очень веселая и приятная. Мы не очень близки, но считаю, что она хороший человек. Мы сыграли много матчей друг против друга. Обе играем агрессивно, здесь нет ожидания ошибок — понимаем, что нужно самой брать инициативу в свои руки. В таких матчах ты растешь, учишься. Независимо от результата, всегда здорово играть против топ-теннисистов.

— Вы не скрываете, что одна из ваших целей на этот сезон — стать первой ракеткой мира. В какой момент вы поставили перед собой такую задачу — после победы на Australian Open или даже раньше? Когда у вас появилось такое ощущение уверенности в себе?

— Я не думаю исключительно о рейтинге. Главный фокус — это турниры «Большого шлема», выигрыши таких титулов. Но даже когда я была третьей несколько лет назад, все равно была цель подниматься выше в рейтинге. Каждый год — это новая возможность, и, думаю, этот сезон начался хорошо. Надеюсь продолжать в том же духе. Если получится — будет здорово, — приводит слова Рыбакиной «Спорт-Экспресс».

Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
