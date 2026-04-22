Андреева узнала своего первого соперника на турнире в Мадриде

18-летняя россиянка Мирра Андреева, вступающая в борьбу со второго круга, сыграет против 78-й ракетки мира Панны Удварди из Венгрии.
На старте соревнования Удварди одержала победу над представительницей Австралии Кимберли Биррелл (82-е место в рейтинге WTA) со счетом 6:4, 1:6, 6:1.
Для 22-летней венгерки, занимающей 76-ю строчку в мировом рейтинге, встреча с Андреевой станет серьёзным испытанием. Россиянка входит в топ-8 и является одной из главных звезд молодого поколения.
Матч между Миррой Андреевой и Панной Удварди состоится в четверг, 23 апреля. Точное время начала матча будет объявлено организаторами позднее, однако не ранее 20 часов по московскому времени.