Гендиректор WTA ушла в отставку, проработав меньше двух лет

Арчер заняла пост гендиректора WTA в августе 2024 года, сменив на этой должности Стива Саймона, который стал председателем организации. До прихода в WTA она работала в НБА — руководила турниром фарм‑клубов (G League).
22 апреля Валери Камилло уведомила сотрудников WTA об уходе Арчер посредством электронного письма. Согласно заявлению, Порша решила оставить должность не продлевая контракт.
«Порша уведомила нас о своем решении уйти с поста генерального директора с 20 апреля, в преддверии продления ее контракта. Мы разрабатываем план смены руководства WTA и сообщим вам обновленную информацию по этому вопросу к середине мая», — говорится в заявлении Камилло.
Председатель WTA отметила значительный вклад Арчер в развитие женского тенниса. Среди ключевых достижений экс‑гендиректора выделяют:
освоение новых рынков;
продвижение инициатив, ставящих интересы игроков на первое место;
повышение стандартов защиты спортсменок;
внедрение технологических инноваций.