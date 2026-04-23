Гендиректор WTA ушла в отставку, проработав меньше двух лет

Порша Арчер ушла с должности генерального директора Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на заявление председателя WTA Валери Камилло.

Арчер заняла пост гендиректора WTA в августе 2024 года, сменив на этой должности Стива Саймона, который стал председателем организации. До прихода в WTA она работала в НБА — руководила турниром фарм‑клубов (G League).

22 апреля Валери Камилло уведомила сотрудников WTA об уходе Арчер посредством электронного письма. Согласно заявлению, Порша решила оставить должность не продлевая контракт.

«Порша уведомила нас о своем решении уйти с поста генерального директора с 20 апреля, в преддверии продления ее контракта. Мы разрабатываем план смены руководства WTA и сообщим вам обновленную информацию по этому вопросу к середине мая», — говорится в заявлении Камилло.

Председатель WTA отметила значительный вклад Арчер в развитие женского тенниса. Среди ключевых достижений экс‑гендиректора выделяют:

  • освоение новых рынков;

  • продвижение инициатив, ставящих интересы игроков на первое место;

  • повышение стандартов защиты спортсменок;

  • внедрение технологических инноваций.