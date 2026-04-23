Калинская сенсационно уступила во втором круге в Мадриде

Россиянка уступила 117-й ракетке мира.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Анна Калинская потерпела поражение от венгерской спортсменки Дальмы Галфи в рамках второго круга турнира WTA 1000, который проходит в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 3:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. За время матча Далма Галфи выполнила восемь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Анна Калинская не сделала в игре эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

В третьем круге турнира в Мадриде Далма Галфи сыграет с победительницей встречи между россиянкой Миррой Андреевой и ещё одной венгерской теннисисткой Панной Удварди.

Призовой фонд соревнований — 8 235 540 долларов США. Действующей победительницей турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обыграла американку Кори Гауфф — 6:3, 7:6 (7:3).

