Калинская сенсационно уступила во втором круге в Мадриде

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. За время матча Далма Галфи выполнила восемь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Анна Калинская не сделала в игре эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.