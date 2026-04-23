Соболенко вышла в третий круг турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над американкой Пейтон Стирнс во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде, где призовой фонд превышает 8,2 миллиона евро.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу первой ракетки мира. Стирнс, занимающая 43-е место в рейтинге WTA, и Соболенко провели на корте 1 час 35 минут. Арина два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Питон пять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
В третьем круге действующая чемпионка турнира Соболенко встретится с румынкой Жаклин Кристиан (33).Соболенко является трехкратной победительницей Mutua Madrid Open (2021, 2023, 2025). В решающем поединке прошлого года она обыграла американку Кори Гауфф. Нынешний турнир на грунтовых кортах испанской столицы завершится 3 мая.