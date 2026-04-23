Соболенко вышла в третий круг турнира в Мадриде

Первая ракетка мира уверенно обыграла соперницу на старт.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над американкой Пейтон Стирнс во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде, где призовой фонд превышает 8,2 миллиона евро.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу первой ракетки мира. Стирнс, занимающая 43-е место в рейтинге WTA, и Соболенко провели на корте 1 час 35 минут. Арина два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Питон пять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге действующая чемпионка турнира Соболенко встретится с румынкой Жаклин Кристиан (33).Соболенко является трехкратной победительницей Mutua Madrid Open (2021, 2023, 2025). В решающем поединке прошлого года она обыграла американку Кори Гауфф. Нынешний турнир на грунтовых кортах испанской столицы завершится 3 мая.

Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
