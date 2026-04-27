Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Мадриде

Соболенко встречалась с представительницей Японии Наоми Осакой, которая занимает 15-е место в мировом рейтинге. Теннисистка из Беларуси обыграла Осаку в трех сетах со счетом 6:7 (1:7), 6:3, 6:2. Спортсменки провели на корте 2 часа и 20 минут.
Арина Соболенко в четвертый раз вышла в ¼ финала турнира в Мадриде. Для теннисистки из Беларуси победа над Осакой стала 150-й в карьере на соревнованиях уровня WTA 1000.
За выход в полуфинал турнира действующая чемпионка Мадрида Соболенко поборется с Хэйли Баптист из США, которая в своем матче была сильнее представительницы Швейцарии Белинды Бенчич (6:1, 6:7, 6:3).
В этом сезоне Арина Соболенко уже обыгрывала 24-летнюю Баптист на турнире категории WTA 1000 в Майами (6:4, 6:4).
Турнир в столице Испании завершится 3 мая. Его общий призовой фонд составляет $8,2 млн. В прошлогоднем финале Соболенко победила третью ракетку мира из США Коко Гауфф — 6:3, 7:6 (7:3).