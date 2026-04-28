Синнер стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Мадриде

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в матче четвертого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Источник: Reuters

Первая ракетка мира Синнер встречался с представителем Великобритании Кэмероном Норри, который занимает 23-е место в рейтинге АТР. Матч завершился победой итальянца в двух сетах со счетом 6:2, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час и 25 минут.

Янник Синнер одержал 25-ю победу подряд на турнирах серии «Мастерс». Итальянский спортсмен вышел в 22-й четвертьфинал на соревнованиях этой категории. Также Синнер продлил беспроигрышную серию до 22 игр.

«Это был тяжелый матч. Доволен тем, как сегодня сыграл. Старался действовать чуть агрессивнее, и это сработало. Он очень серьезный соперник, поэтому я рад пройти дальше. Продолжаем двигаться вперед», — сказал первый номер рейтинга АТР в интервью на корте.

В четвертьфинале Синнер сыграет против сильнейшего в противостоянии чеха Вита Копривы и представителя Испании Рафаэля Ходара.

Турнир серии «Мастерс» в Мадриде завершится 3 мая. Его общий призовой фонд составляет €8,2 млн. Действующим чемпионом соревнований в столице Испании является норвежец Каспер Рууд. В прошлогоднем финале он обыграл британца Джека Дрейпера (7:5, 3:6, 6:4).

