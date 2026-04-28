Мирра Андреева впервые вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу в четвертьфинальном матче турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Восьмая ракетка мира Андреева встречалась с представительницей Канады Лейлой Фернандес, которая занимает 25-е место в рейтинге WTA. Матч завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 7:6 (7:1), 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час и 49 минут.

Первая ракетка России Андреева впервые в карьере дошла до полуфинала на турнире категории WTA 1000 в Мадриде.

В интервью на корте Андреева отметила, что рада победе. Также она заявила, что ее главная цель в Мадриде — отметить день рождения на турнире [продолжать соревноваться].

Завтра, 29 апреля, Мирре Андреевой исполнится 19 лет.

За выход в финал турнира россиянка поборется с победительницей противостояния между первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и американкой Хэйли Баптист, которая располагается на 32-й строчке мирового рейтинга.


Турнир в столице Испании завершится 3 мая. Его общий призовой фонд составляет 8,2 млн евро. Действующей чемпионка соревнований является Арина Соболенко. В прошлогоднем финале теннисистка из Беларуси победила третью ракетку мира из США Коко Гауфф — 6:3, 7:6 (7:3).

Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше