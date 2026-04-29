Познер высказался о смене гражданства теннисистов из России

«Мне кажется, у страны нет заботы о молодых теннисистах, поэтому некоторые начинают играть за Казахстан и другие государства. Очень жаль, потому что у нас спортивная страна, раньше были прекрасные игроки, которые занимали первую строчку в рейтинге. Сейчас таковых нет, и дело не в том, что талантов у нас не существует, а в том, что это не организовано. Вкладывается недостаточное количество средств. Конечно, это огорчительно», — заявил Владимир Познер, слова которого приводит Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что экс-россиянка Анастасия Потапова, с декабря 2025 года выступающая под флагом Австрии, вышла в полуфинал «тысячника» в Мадриде. Она стала первым лаки-лузером в истории, который пробился в ½ турниров WTA 1000.
Помимо Потаповой, за последнее время гражданство сменили Дарья Касаткина (Австралия), Варвара Грачева (Франция), Элина Аванесян (Армения), Камилла Рахимова, Полина Кудерметова, Мария Тимофеева (все — Узбекистан).