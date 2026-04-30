Костюк заявила, что не пожмет руку экс-россиянке Потаповой

Марта Костюк и Анастасия Потапова сыграют друг против друга в полуфинале турнира в Мадриде в четверг, 30 апреля. Приблизительное время начала игры — в 22:30 по московскому времени.
«Единственный человек, которому я жму руку, — это Дарья Касаткина, потому что она не просто сменила паспорт, но и открыто заявила, что не поддерживает военный конфликт и так далее. Именно поэтому я и другие девушки решили пожать ей руку — исключительно из уважения. Вообще было много теннисисток, которые сменили гражданство, но никто из них не высказывался против военного конфликта или в поддержку Украины. Поэтому для меня это ничего не меняет», — заявила Костюк на пресс-конференции.
«Потапова явно чувствует себя комфортно, выглядит уверенно. У неё был хороший турнир в Линце, где она дошла до финала. Так что, думаю, матч будет хороший. Для меня это первый полуфинал “тысячника” на грунте, у неё тоже первый. Так что это будет интересный матч», — добавила Костюк.
Анастасия Потапова пробилась в основную сетку турнира в Мадриде как лаки-лузер после поражения в квалификации.