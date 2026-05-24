Андреева сохранила место в топ-5 чемпионской гонки WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила пятую позицию в обновленной чемпионской гонке WTA, опубликованной на сайте организации.
На счету россиянки 2928 очков. В текущем сезоне Андреева остается одной из самых стабильных теннисисток тура и входит в число претенденток на участие в Итоговом турнире WTA.
Лидером чемпионской гонки остается представительница Казахстана Елена Рыбакина, набравшая 4318 очков. Второе место занимает первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии, третьей идет украинка Элина Свитолина.
В первую десятку также входят Джессика Пегула, Кори Гауфф, Каролина Мухова, Виктория Мбоко, Марта Костюк и Ига Швентек.
Среди других россиянок Анна Калинская занимает 21-е место, Диана Шнайдер располагается на 23-й строчке, а Екатерина Александрова идет 47-й.