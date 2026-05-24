Первая ракетка России Андреева начала «Ролан Гаррос» с уверенной победы

Первая ракетка России Мирра Андреева успешно стартовала на «Ролан Гаррос», обыграв представительницу Франции Фиону Ферро. 19-летняя теннисистка, получившая 8-й номер посева, показала уверенную игру на грунтовом покрытии.

Источник: Reuters
Источник: Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над представительницей Франции Фионой Ферро в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Андреевой, получившей на турнире 8-й номер посева. Ферро участвовала в соревнованиях по специальному приглашению организаторов. Во втором круге россиянка, являющаяся первой ракеткой страны, встретится с победительницей матча между испанкой Мариной Бассольс, прошедшей квалификационный отбор, и колумбийкой Эмилианой Аранго (без номера посева).

Андреевой 19 лет, она располагается на 8-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе пять побед на турнирах под эгидой данной организации в одиночном разряде. Наивысшим достижением спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал «Ролан Гаррос» в 2024 году. На Олимпийских играх в Париже Андреева завоевала серебряную медаль в парном разряде в дуэте с Дианой Шнайдер.

Ферро 29 лет, она занимает 181-е место в рейтинге WTA. Француженка одержала две победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг «Ролан Гаррос» в 2020 году.

«Ролан Гаррос» входит в число четырех турниров Большого шлема. Соревнования проходят на грунтовом покрытии. Турнир завершится 7 июня, его призовой фонд превышает €61,7 млн. Среди россиянок победительницами этих соревнований становились Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).

