Первая ракетка России Андреева начала «Ролан Гаррос» с уверенной победы

Андреевой 19 лет, она располагается на 8-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе пять побед на турнирах под эгидой данной организации в одиночном разряде. Наивысшим достижением спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал «Ролан Гаррос» в 2024 году. На Олимпийских играх в Париже Андреева завоевала серебряную медаль в парном разряде в дуэте с Дианой Шнайдер.